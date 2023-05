Delhi Sakshi Murder Case: दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया साहिल, हिरासत में उगलेगा हत्या से जुड़े राज

नई दिल्ली, एजेंसी। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की लड़की (साक्षी) की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आज मंगलवार को आरोपी साहिल खान को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने आरोपित को सोमवार को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था।

साहिल सजा से बचने के लिए हर तरकीब अपना रहा है। वह पूछताछ में लगातार बात बदल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद सबसे पहले उसने रिठाला जाकर वहां हथियार छिपा दिया था। इसके आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए बुलंदशहर जाते वक्त दो बसें बदली थी।

