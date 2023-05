गाजियाबाद-अलीगढ़ एक्सप्रेस पर बना रिकॉर्ड, 100 घंटे में बिछाई गई 100 लेन किमी कंक्रीट

नई दिल्ली, पीटीआई। गाजियाबाद-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर इतिहास बन गया है।100 घंटे के रिकॉर्ड समय में 100 लेन किलोमीटर की दूरी पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह उपलब्धि भारत के सड़क बुनियादी ढांचा उद्योग के समर्पण और प्रतिभा को उजागर करती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व का पल है। गाजियाबाद-अलीगढ़ एक्सप्रेस ने इतिहास रच दिया। 100 घंटे के अभूतपूर्व समय में 100 लेन किलोमीटर की दूरी पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाना भारत के सड़क अवसंरचना उद्योग के समर्पण और सरलता को उजागर करती है।

