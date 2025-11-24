Language
    दिल्ली के शाहीन बाग में NCB का छापा, अबुल फजल एन्क्लेव में जांच जारी

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एनसीबी की टीमों ने शाहीन बाग के अबुल फजल एन्क्लेव में ड्रग्स से जुड़ी सूचना मिलने पर छापेमारी की। दोनों एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और मामले की जांच कर रही हैं। 

    दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एनसीबी की टीमों ने शाहीन बाग के अबुल फजल एन्क्लेव में ड्रग्स से जुड़ी सूचना मिलने पर छापेमारी की। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, साउथ दिल्ली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और NCB की टीमें छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों से पता चला है कि ड्रग्स से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद दोनों एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। दोनों एजेंसियां अभी अबुल फजल एन्क्लेव में घटनास्थल पर मौजूद हैं।

    अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...