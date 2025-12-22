Language
    नौसेना अधिकारी बनकर शख्स ने दिल्ली की युवती से किया दुष्कर्म, फिर करता रहा ब्लैकमेल; आरोपित फरार

    By Mohammed Saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    दिल्ली में एक युवती से नौसेना अधिकारी बनकर दोस्ती करने, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। प ...और पढ़ें

    नौसेना अधिकारी बनकर युवती के साथ किया दुष्कर्म।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। खुद को भारतीय नौसेना का अधिकारी बताकर एक युवती से दोस्ती करने, शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर मध्य जिला पुलिस ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और धमकी की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित की पहचान फैजाबाद, यूपी के मो. जसीम के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम यूपी रवाना कर दी गई है। आरोपित की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सीडीआर की भी मदद ली जा रही है।

    पुलिस उपायुक्त निधिल वल्सन के मुताबिक, पीड़िता अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती है। इसी वर्ष फरवरी में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से उसकी पहचान आरोपित से हुई थी। आरोपित ने खुद को नौसेना का अधिकारी बताया और अपना नाम भी गलत बताया। शुरुआत में दोनों के बीच फोन काल और मैसेज के जरिए बातचीत होने लगी, जो धीरे-धीरे नजदीकियों में बदल गई।

    आरोपित ने पीड़िता से मिलने की इच्छा जताई और वह उसके परिवार से मिलकर उनके घर भी आया। दोनों ने एक-दूसरे को पसंद करने के बाद शादी करने का फैसला किया। इसके बाद आरोपित अक्सर किसी न किसी बहाने पीड़िता के घर रुकने लगा।

    पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान आरोपित ने शादी और अन्य जरूरतों का हवाला देकर उससे मोटी रकम भी वसूली। शादी का झांसा देकर आरोपित सितंबर और अक्तूबर के बीच पीड़िता को पहाड़गंज के कई होटलों में ले गया, जहां उसने जबरन दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। शादी का भरोसा होने के कारण पीड़िता ने उस समय शिकायत नहीं की।

    नवंबर में पीड़िता के पास दुबई से एक महिला का फोन आया, जिसने बताया कि आरोपित का असली नाम मो. जसीम है और उसने उसके साथ भी शादी का वादा किया था। इसके बाद जांच करने पर सामने आया कि आरोपित के इसी तरह कई महिलाओं से संबंध रहे हैं।

    जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने उसकी अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। परेशान होकर पीड़िता ने 21 दिसंबर को पहाड़गंज थाने में शिकायत दी। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश तेज कर दी है।