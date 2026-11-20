जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिले के कुख्यात बदमाश नसीम दुर्रानी को दिल्ली की क्राइम ब्रांच व नोएडा एसटीएफ ने बुलंदशहर में गुरुवार देर रात एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मृतक ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के कार्यालय के करीब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं।

वहीं, पुलिस के अनुसार, राजा मेवाती गिरोह के सरगना हारून पहलवान के करीबी समीर की 12 गोलियां मारकर हत्या करने में भी उसका ही हाथ था। छह माह में नसीम ने उत्तर पूर्वी जिले में गैंगवार में दो हत्या करके लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी चुनौती दी थी। नसीम पर हत्या के पांच केस दर्ज थे।