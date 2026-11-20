राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की आक्रामक रणनीति और तकनीकी घेराबंदी का बड़ा असर जमीन पर दिखने लगा है।

वर्ष 2025 और 2026 के शुरुआती 10-10 महीनों के तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर डालें तो न केवल साइबर ठगी के मामलों में करीब 15 प्रतिशत की कमी आई है, बल्कि ठगी जाने वाली कुल रकम में भी 35.5 प्रतिशत (करीब 189.31 करोड़ रुपये) की गिरावट दर्ज की गई है।

यह आंकड़ा केवल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक आपरेशंस के हैं, जहां 50 लाख से अधिक की ठगी के मामले दर्ज होते हैं। इस यूनिट में डिजिटल अरेस्ट, निवेश के नाम पर ठगी व बास स्कैम, एनबीएफसी बैंकों से ठगी, कमेटी के नाम पर ठगी आदि के मामले दर्ज होते हैं।

796 साइबर ठग पहुंचे सलाखों के पीछे पुलिस द्वारा एक साल से लगातार ऑपरेशन साइहाॅक चलाने से न सिर्फ साइबर अपराध पर काफी हद तक अंकुश लगाने की कोशिश की गई बल्कि केस सुलझाने की दर भी दोगुना हुआ है।

पिछले साल 10 महीनों में केस सुलझाने की दर महज 37.9 प्रतिशत थी, वहीं इस साल यह 46.2 प्रतिशत छलांग लगाकर 84.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है। साइबर अपराधियों के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए की गई ताबड़तोड़ छापेमारी का नतीजा गिरफ्तारियों के आंकड़ों में दिखता है। वर्ष 2025 के पहले 10 महीनों में 409 साइबर ठग दबोचे गए थे, जबकि 2026 की इसी अवधि में 796 साइबर ठग को सलाखों के पीछे भेजा गया।

944 साइबर ठग और गुर्गे किए गए गिरफ्तार गिरफ्तारियों में यह 94.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है कि पुलिस अब केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराज्यीय गिरोहों के मुख्य सरगनाओं तक भी पहुंच रही है। बीते 28 और 29 अक्टूबर को आइएफएसओ, क्राइम ब्रांच और सभी 15 जिले की पुलिस ने दिल्ली के अलावा 22 राज्यों में जाकर दो दिनों तक साइबर ठगों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर 944 साइबर ठगों और ठगों के काम करने वाले गुर्गों को गिरफ्तार किया था।