राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति, बड़ा परिवहन नेटवर्क और घनी आबादी के कारण दिल्ली, ड्रग्स तस्करों के लिए प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट बनी हुई है।

तस्कर यहां से नशीले पदार्थों को देश के अन्य हिस्सों और विदेश में भी भेजने के लिए सुरक्षित रास्ता तलाशते हैं, जिससे विदेशी नागरिक भी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जिससे क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने सभी 15 जिले की पुलिस के साथ मिलकर फिर से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की धर पकड़ के लिए अभियान चलाएगी।

घर-घर चलाया जाएगा ऑपरेशन.. एफआरआरओ से डाटा लेकर घर-घर सर्च आपरेशन चलाया जाएगा। इससे पहले बीते अक्टूबर में क्राइम ब्रांच की एंट्री नारकोटिक्स सेल ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाया था। एक माह तक चलाए गए अभियान के तहत 11 देशों के 194 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखवा दिया गया था और संबंधित देश के दूतावासों को उनके बारे में जानकारी दे दी गई थी।

पुलिस का दावा था कि ये सभी चोरी छिपे कहीं न कहीं ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। लेकिन, पकड़े जाने के दौरान इनके घरों व कब्जे से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई, जिससे केवल अवैध डिटेंशन को लेकर ही कार्रवाई की गई।

बड़े-बड़े ड्रग्स तस्करों के पकड़े जाने की आ रही खबरें.. दिल्ली को 2027 तक ड्रग्स मुक्त राज्य बनाने के लिए सालों से बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन, आए दिन दिल्ली से बड़ी संख्या में ड्रग्स तस्करों के पकड़े जाने व उनसे ड्रग्स की बरामदगी से दिल्ली को अगले साल तक ड्रग्स मुक्त राज्य बना पाना संभव नहीं लग रहा है।

तीन माह पहले अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने से पुलिस का मानना है कि कुछ हद तक तस्करी के धंधे पर अंकुश लग सका। अब दोबारा दिल्ली पुलिस सर्च आपरेशन इसलिए चलाना चाह रही, ताकि यह देखा जा सके कि तीन माह के दौरान कितने विदेशी नागरिकों ने दिल्ली को महफूज ठिकाना बना लिया है।