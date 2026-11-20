डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए पिछले कुछ दिन काफी अच्छे जा रहे हैं। वजह यह है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का ग्राफ लगातार लुढ़क रहा है।

शुक्रवार को फिर से एक्यूआई में गिरावट देखने को मिली है। आज एक्यूआई 271 है, जिसे राजधानी के लोगों के लिए प्रदूषण के लिहाज से राहत के रूप में देखा जा रहा है।

लोगों को मिल रही राहत...

यह राहत ऐसे वक्त में देखने को मिल रही है, जब दिल्ली में पिछले दिनों से प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन, अब एक्यूआई में जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, वो यकीनन यहां के लोगों के लिए राहत का कारण बन रही है।

स्थान AQI श्रेणी आनंद विहार 268 खराब अशोक विहार 261 खराब बवाना दिल्ली 294 बहुत खराब चांदनी चौक दिल्ली 331 बहुत खराब आईजीआई एयरपोर्ट 276 खराब नोएडा सेक्टर-62 370 बहुत खराब इंदिरापुरम गाजियाबाद 241 खराब हापुड़ 129 मध्यम गुरुग्राम सेक्टर-51 286 खराब सर्दी की एंट्री होते ही प्रदूषण अपना रौद्र रूप दिखाने पर आमादा हो जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन, राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के लोगों को वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से भी किए जा रहे कई प्रयास उधर, प्रशासन की ओर से भी वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका असर भी धरातल पर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये प्रयास और तेज किए जाएंगे।