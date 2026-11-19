संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के नाम पर व्यावसायिक वाहनों से वसूले जाने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को खर्च करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा, दोनों सरकारों का रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है।

आप सरकार के करीब दस साल के कार्यकाल में ईसीसी के रूप में 1624.63 करोड़ रुपये जमा हुए, लेकिन इनमें से 781.51 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके। वहीं, फरवरी 2025 में भाजपा सरकार बनने के बाद अगले करीब 14 महीनों में इस फंड में 310.81 करोड़ रुपये और जमा हो गए, लेकिन खर्च का आंकड़ा एक रुपया भी नहीं बढ़ा। नतीजा यह है कि 10 अप्रैल 2026 तक ईसीसी फंड में 1935.44 करोड़ रुपये जमा होने के बावजूद 1153.93 करोड़ रुपये खर्च होने का इंतजार कर रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता अमित गुप्ता की ओर से लगाई गई आरटीआई के जवाब और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से यह तस्वीर सामने आई है। आधा फंड भी खर्च नहीं कर सकती सरकार कैग की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक परिवहन विभाग को ईसीसी के रूप में 1624.63 करोड़ रुपये मिले थे। इनमें से 781.51 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और 843.12 करोड़ रुपये शेष थे।

वहीं, आरटीआई के जवाब में 10 अप्रैल 2026 तक कुल प्राप्ति 1935.44 करोड़ रुपये बताई गई। खर्च की राशि 781.51 करोड़ रुपये ही रही। इस तरह भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस मद में 310.81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति हुई, लेकिन खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आप सरकार : दस साल में आधी से भी कम रकम खर्च कैग के आंकड़ों के मुताबिक, 2015-16 से 2024-25 तक ईसीसी के रूप में 1624.63 करोड़ रुपये जमा हुए। इनमें से 781.51 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके।