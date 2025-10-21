Language
    दिल्ली के नरेला इलाके में लाश मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    शनिवार सुबह बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में रामदेव चौक के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मामले की जांच कर रही है।  

    जासं, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में नरेला इलाके में शनिवार सुबह एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव रामदेव चौक के पास सड़क किनारे पड़ा हुआ था। राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

    पुलिस के अनुसार, मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा।

    वहीं, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के इलाकों में मृतक की पहचान के लिए भी प्रयास कर रही है।