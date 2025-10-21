दिल्ली के नरेला इलाके में लाश मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

शनिवार सुबह बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में रामदेव चौक के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मामले की जांच कर रही है।