नरेला में संदिग्ध हालात में मिला 55 वर्षीय शख्स का शव, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के नरेला इलाके में एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। रामदेव चौक के पास सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके।

