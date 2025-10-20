नरेला में संदिग्ध हालात में मिला 55 वर्षीय शख्स का शव, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के नरेला इलाके में एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। रामदेव चौक के पास सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला इलाके में शनिवार सुबह एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव रामदेव चौक के पास सड़क किनारे पड़ा हुआ था। राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
पुलिस के अनुसार, मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा।
आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के इलाकों में मृतक की पहचान के लिए भी प्रयास कर रही है।
