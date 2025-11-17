दिल्ली में नमो रन: सड़क सुरक्षा और युवा भागीदारी को बढ़ावा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सड़क नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा करने का संदेश देने के लिए रविवार को नमो रन का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्रीय सांसद हर्ष मल्होत्रा की मेजबानी में आयोजित यह नमो रन सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा था। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर, नमो रन आसपास के इलाकों से होते हुए उसी कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर विषय को खेलों और दौड़ के साथ जोड़ना एक बेहद सार्थक पहल है। खेल और सड़क सुरक्षा के सिद्धांत कई मायनों में समान हैं, चाहे वह एकाग्रता हो, अनुशासन हो, नशे से बचना हो या निर्धारित लेन का सही उपयोग करना हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह खेलों के लिए पूरी एकाग्रता, कौशल और अपनी लेन में बने रहने की आवश्यकता होती है, उसी तरह वाहन चलाने के लिए भी एकाग्रता, कौशल और लेन का पालन आवश्यक है। ध्यान भटकाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल और नियमों की अनदेखी दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ाती है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नशे में वाहन चलाना प्रतिबंधित है और यही बात खेलों पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्रीय सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि नमो रन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के प्रति दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री खेल और फिटनेस के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने एक स्वस्थ और उत्पादक राष्ट्र के निर्माण में शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर लगातार ज़ोर दिया है।