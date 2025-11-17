Language
    दिल्ली में नमो रन: सड़क सुरक्षा और युवा भागीदारी को बढ़ावा

    By Ashish Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:25 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में सड़क सुरक्षा के संदेश के साथ नमो रन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा और खेलों के सिद्धांतों में समानता बताई, जैसे एकाग्रता और अनुशासन। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के युवाओं के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो खेल और फिटनेस को बढ़ावा देते हैं। दौड़ में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

    पूर्वी दिल्ली में सड़क सुरक्षा के संदेश के साथ नमो रन का आयोजन किया गया।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सड़क नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा करने का संदेश देने के लिए रविवार को नमो रन का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्रीय सांसद हर्ष मल्होत्रा की मेजबानी में आयोजित यह नमो रन सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा था। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर, नमो रन आसपास के इलाकों से होते हुए उसी कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ।

    मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर विषय को खेलों और दौड़ के साथ जोड़ना एक बेहद सार्थक पहल है। खेल और सड़क सुरक्षा के सिद्धांत कई मायनों में समान हैं, चाहे वह एकाग्रता हो, अनुशासन हो, नशे से बचना हो या निर्धारित लेन का सही उपयोग करना हो।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह खेलों के लिए पूरी एकाग्रता, कौशल और अपनी लेन में बने रहने की आवश्यकता होती है, उसी तरह वाहन चलाने के लिए भी एकाग्रता, कौशल और लेन का पालन आवश्यक है। ध्यान भटकाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल और नियमों की अनदेखी दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ाती है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नशे में वाहन चलाना प्रतिबंधित है और यही बात खेलों पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

    केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्रीय सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि नमो रन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के प्रति दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री खेल और फिटनेस के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने एक स्वस्थ और उत्पादक राष्ट्र के निर्माण में शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर लगातार ज़ोर दिया है।

    उन्होंने कहा कि नमो रन फिटनेस, सड़क सुरक्षा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौड़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, यमुनापार विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक अरविंदर सिंह लवली, विधायक डॉ. अनिल गोयल, संजय गोयल, अभय वर्मा, रविकांत, रविंद्र सिंह नेगी आदि उपस्थित थे।