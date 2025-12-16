गुरुग्राम टू ग्रेटर नोएडा: नमो भारत ट्रेन की दूर होंगी बाधाएं, इफको चौक बनेगा इंटरचेंज स्टेशन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। योजना के पहले चरण में नमो भारत ट्रेन के लिए दिल्ली के सराय काले खां से रेवाड़ी के बावल तक बनने वाले रूट में गुरुग्राम के इफको चौक के पास तथा उसके आगे के रूट आ रही अड़चन जल्द दूर हो जाएगी। यहां पर गुरुग्राम-फरीदाबाद-ग्रेटर नोएडा लाइन के लिए इंटरचेंज स्टेशन बनना है। इस रूट से ही गुरुग्राम महानगर विकास निगम (जीएमडीए) द्वास बिछाई गई पेयजल लाइन तथा सीवर लाइन गुजर रही है, जिसके चलते इंटरचेंज स्टेशन बनाना संभव नहीं थी।

सर्वे रिपोर्ट के बाद केंद्रीय उर्जा तथा आवासन मंत्री मनोहर लाल ने पहल कर जीएमडीए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के अधिकारियों से बात की तो जीएमडीए की ओर रिपोर्ट के साथ नक्शा एनसीआरटीसी को सौंप दिया। जनवरी से लाइन को शिफ्ट करने का काम आरंभ हो जाएगा।

तय रूट से कई पेयजल लाइन गुजर रही हैं। एक पेयजल लान 1400 एमएम क्षमता की है जिसकी गहराई सात मीटर है। यह लाइन 870 मीटर लंबी है। दूसरी इतनी ही गहराई वाली पेयजल लाइन का 270 मीटर लंबा हिस्सा रूट के दायरे में आ रहा है। एक 1800 एमएम क्षमता वाली पेयजल लाइन का 600 मीटर लंबा दायरा रूट में आ रहा है। यह लाइन झाड़सा चौक से राजीव चौक तक नमो भारत ट्रेन के रूट में आ रहा है। इसके अलावा शोधित पानी की लाइन दूसरी जगह शिफ्ट होगी।