नमो भारत ट्रेन में यात्रियों के हाथों में मोबाइल की जगह दिखेंगी किताबें, NCRTC ने किया बुक फेयर का आयोजन

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। अक्सर नमो भारत ट्रेन में लोगों की आंखों के सामने मोबाइल नजर आता है। लोग मोबाइल से हटकर किताबों से दिल लगाए। इसके लिए एनसीआरटीसी ने आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों के लिए बुक फेयर का आयोजन किया है। इस बुक फेयर में बच्चे, बुजुर्ग से लेकर युवा अपनी पसंद की किताबें ले सकते हैं।

अपने रोजाना के सफर में किताबों की किस्से-कहानियों को जोड़ सकते हैं। इस बुक फेयर को स्टोरीबाक्स नाम दिया गया है। यह 21 दिसंबर तक चलेगा। यात्रियों को यह बुक फेयर काफी पसंद आ रहा है। पहली बार इस तरह की पहल किसी स्टेशन पर की गई है। इस फेयर में लोग बाक्स आधारित खरीदारी भी कर रहे हैं। यहां अलग-अलग बाक्स रखें गए हैं, जिसमें किताबों की संख्या अलग-अलग होने के साथ रकम भी अलग है।

लोग अपनी पसंद के अनुसार उस बाक्स में किताबे भर सकते हैं। बुक फेयर संचालक बाक्स के अनुसार उन्हें रकम बता देंगे। यात्री अपनी पसंद और बजट के हिसाब से किताबे खरीद रहे हैं। एनसीआरटीसी ने बताया कि इस बुक-फेयर में अलग-अलग तरह की किताबे बिक कर ही हैं। युवा पाठकों के लिए एक खास सेक्शन भी है।

कई लेखक भी इस बुक फेयर में पहुंच रहे हैं और खरीदारों से मिल रहे हैं। लोगों के लिए इस पूरे अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एक अलग मर्चेंडाइज जोन भी बनाया गया है। यह बुक फेयर सपनों और किस्सों से जोड़कर, रोजाना की यात्रा को और मजेदार बना रहा है।