दिल्ली के मुंडका में चल रहा था ‘गैस का अवैध कारखाना’, 563 सिलेंडर और 15 रीफिलिंग मशीनें बरामद; मालिक गिरफ्तार
दिल्ली के मुंडका में क्राइम ब्रांच ने एक गोदाम पर छापा मारकर अवैध एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया। गोदाम मालिक विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडरों में भर रहा था। पुलिस ने 563 सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए हैं। इस अवैध गतिविधि से इलाके में लोगों की जान खतरे में थी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने गोदाम मालिक विनोद कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस पर घरेलू सिलेंडर से गैर-कानूनी तरीके से गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडर में रीफिल करने का आरोप है। इस तरह वह मुंडका के स्वर्ण पार्क रिहायशी इलाके में लोगों की जान खतरे में डाल रहा था।
पुलिस ने गोदाम से 563 LPG सिलेंडर, 15 इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग मशीन, वजन करने वाली मशीनें और गैर-कानूनी सीलिंग के उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस ने सिलेंडर ले जाने में इस्तेमाल पिकअप ट्रक और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।
DCP विक्रम सिंह ने बताया कि इस खतरनाक काम से न सिर्फ रिहायशी इलाके में लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। पुलिस टीम ने फूड सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स के अधिकारियों के साथ मुंडका के स्वर्ण पार्क, मंगल बाजार रोड पर साईं लॉजिस्टिक्स पर छापा मारा।
मौके से गोदाम मैनेजर रामनिवास, रीफिलिंग कर्मचारी अवनेश, रीफिलिंग कर्मचारी मनोज कुमार, लोडर/अनलोडर अर्जुन और लोडर/अनलोडर शाहरुख खान को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने गोदाम के मालिक और मास्टरमाइंड विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वह पीरा गढ़ी कैंप, शकूर बस्ती डिपो का रहने वाला है।
