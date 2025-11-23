दिल्ली के मुंडका में चल रहा था ‘गैस का अवैध कारखाना’, 563 सिलेंडर और 15 रीफिलिंग मशीनें बरामद; मालिक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने गोदाम मालिक विनोद कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस पर घरेलू सिलेंडर से गैर-कानूनी तरीके से गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडर में रीफिल करने का आरोप है। इस तरह वह मुंडका के स्वर्ण पार्क रिहायशी इलाके में लोगों की जान खतरे में डाल रहा था।

पुलिस ने गोदाम से 563 LPG सिलेंडर, 15 इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग मशीन, वजन करने वाली मशीनें और गैर-कानूनी सीलिंग के उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस ने सिलेंडर ले जाने में इस्तेमाल पिकअप ट्रक और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। DCP विक्रम सिंह ने बताया कि इस खतरनाक काम से न सिर्फ रिहायशी इलाके में लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। पुलिस टीम ने फूड सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स के अधिकारियों के साथ मुंडका के स्वर्ण पार्क, मंगल बाजार रोड पर साईं लॉजिस्टिक्स पर छापा मारा।