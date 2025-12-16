Language
    मुखर्जी नगर में युवक पर हमले के मामले युवती और नाबालिग समेत पांच गिरफ्तार

    By Dharmendra Yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:14 PM (IST)

    दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कैफे में एसएससी की तैयारी कर रहे युवक पर चाकू से हमला हुआ। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में ...और पढ़ें

    मुखर्जी नगर में युवक पर हमला करने के मामले में पांच गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुखर्जी नगर स्थित कैफे में रविवार रात मामूली बात को लेकर कुछ लोगों ने एससीसी (कर्मचारी चयन आयोग) की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक के पेट व छाती पर चाकू के घाव के अलावा हाथ की एक अंगूली बुरी तरीके से कट गई। इस मामले में पुलिस ने महिला, समेत पांच को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है।

    मुखर्जी नगर के ढक्का जोहर निवासी शिकायतकर्ता नितिन पुलिस काे दी शिकायत में बताया कि वह अपने भाई अमन के साथ 15 तारीख को मध्य रात्रि डाउन टाउन रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। रेस्टोरेंट में एक लड़की तथा उसके साथ 4–5 लड़के ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया।

    उन्होंने दोनों को रेस्टोरेंट/लाइब्रेरी क्षेत्र में बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वे वहां से निकलने में सफल रहे। बाद में रेस्टोरेंट के पास ही उक्त लड़कों ने उसके भाई अमन को पकड़ लिया और उनमें से एक लड़के ने चाकू से उसके पेट एवं हाथ पर वार कर दिया।

    उत्तर-पश्चिम जिला अपर पुलिस उपायुक्त सिकंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपित के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने उपरोक्त चार आरोपित सहित एक नाबालिग को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान रमेश, गौतम, सत्यम और चांदनी के रूप में हुई।

    पूछताछ के दौरान आरोपित ने इस मामले में अपने साथियों मोहित एवं अन्य के साथ संलिप्तता स्वीकार की। सह-आरोपी मोहित एवं अन्य अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार