मोती नगर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, चेंजिंग रूम में युवती की जान लेने वाला आरोपी सूरज गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में शोरूम के चेंजिंग रूम में हुई हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी दिल्ली से बाहर भागने की फिराक में था। लेकिन पुलिस ने समय रहते टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए आरोपी को पकड़ लिया।

गला काटकर की थी हत्या

बता दें कि शनिवार रात कपड़े के शोरूम में काम करने वाली 18 वर्षीय युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी युवक शोरूम में पहुंचा और युवती को चेंजिंग रूम में ले जाकर धारदार हथियार से उसके गले पर हमला कर दिया। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया था।