अमेरिका में दबोचा गया मोस्ट वांटेड नोनी राणा, कनाडा भागने की फिराक में था आरोपी
मोस्ट वांटेड नोनी राणा अमेरिका में गिरफ्तार। वह अमेरिका-कनाडा सीमा के पास पकड़ा गया, जब वह कनाडा भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार, नोनी राणा हरियाणा का रहने वाला है और गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मोस्ट वांटेड नोनी राणा अमेरिका में गिरफ्तार हुआ है। अमेरिका स्थित नियाग्रा बॉर्डर इलाके में उसे गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर आरोपी अमेरिका से कनाडा की तरफ भागने की फिराक में था, लेकिन उसी दौरान बॉर्डर इलाके से दबोच लिया गया।
पुलिस के अनुसार, यह आरोपी मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है। बताया गया कि ये गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है।
