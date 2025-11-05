CM मोहन यादव का दावा, बिहार में विरोधियों ने उनका हेलीपैड खोदा; अधिकारियों ने किया खंडन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पटना में आरोप लगाया कि विरोधियों ने उनके हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए हेलीपैड और रास्ते खोद दिए। प्रशासन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि कोई खुदाई नहीं हुई। इस घटना के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है।
पीटीआई, पटना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को बिहार चुनावी दौरे के दौरान सनसनीखेज दावा किया कि सत्तारूढ़ एनडीए के विरोधियों ने डर से उनकी रैली स्थल तक जाने वाले हेलीपैड और सड़क को खोद दिया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने जनसभा में यह बात कही और बिना स्थान बताए इसका वीडियो क्लिप अपने एक्स हैंडल पर साझा किया।
यादव ने कहा, "यहां आने पर मुझे बताया गया कि एनडीए की जीत से डरे हमारे विरोधियों ने हेलीपैड और रास्ता खोद दिया। लेकिन मैं बिना जान की परवाह किए बेखौफ होकर पहुंच गया।"दिन भर में यादव ने पटना में रोड शो किया, शहर के बाहरी इलाके मनेर में रैली को संबोधित किया और मधेपुरा जिले में एक अन्य चुनावी सभा की।
हालांकि, पटना और मधेपुरा दोनों जिलों के प्रशासन ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। पीटीआई से बातचीत में पटना के जिलाधिकारी थ्यागराजन एसएम ने कहा, "ऐसी किसी घटना की हमें कोई जानकारी नहीं है। संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों ने भी ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं किया।"
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने भी कहा, "मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया।"
मधेपुरा के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने संपर्क करने पर बताया, "मधेपुरा में सोमवार को उनकी जनसभा के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनसभा के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था।"
