    धू-धूकर जल उठा मोहल्ला क्लिनिक, इलाके में मचा हड़कंप; कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के नूर-ए-इलाही इलाके में एक मोहल्ला क्लिनिक में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने क्लिनिक के फर्नीचर और मशीनरी को ...और पढ़ें

    पूर्वी दिल्ली के नूर-ए-इलाही इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने बने मोहल्ला क्लीनिक में आज अचानक आग लग गई।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के नूर-ए-इलाही इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने बने मोहल्ला क्लीनिक में आज अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी खराबी के कारण लगी इस आग ने क्लीनिक की मशीनरी और फर्नीचर को काफी नुकसान पहुंचाय।

    आसपास के पेट्रोल पंप तक आग फैलने से पहले ही दिल्ली अग्निशमन विभाग की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन क्लीनिक को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।