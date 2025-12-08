Language
    मोबाइल टावरों से RRU चोरी करने वाला गिरोह बेनकाब, दिल्ली पुलिस ने आरोपी फूड डिलीवरी ब्वॉय को दबोचा

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:26 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने मोबाइल टावरों से आरआरयू चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में एक फूड डिलीवरी ब्वॉय को गिरफ्तार किया गया है, जो चोरी ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ने माेबाइल टावरों से रिमोट रेडियो यूनिट (आरआरयू) चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर अमन नाम के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। वह पहले फूड डिलीवरी का काम करता था।

    इस धंधे से गुजारा न चलने पर उसने आसान तरीके से जल्द पैसा कमाने के मकसद से आरआरयू चोरी करने का धंधा करना शुरू कर दिया। उसकी निशानदेही पर 20 लाख रुपये मूल्य के पांच रिमोट रेडियो यूनिट, आरआरयू खोलने में इस्तेमाल हाईटेक टूल्स व और अपराध में इस्तेमाल कार बरामद की है। इसके एक साथी आमिर को गाजियाबाद पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है।

    गाजियाबाद का रहने वाला है अमन

    डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक अमन, लोनी, गाजियाबाद का रहने वाला है। वह आमिर के साथ मिलकर आरआरयू चोरी करता था। चोरी के लिए वह आमिर की आल्टो कार का इस्तेमाल करता था। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने दिल्ली में आरआरयू चोरी के एक मामले सुलझाने का दावा किया है। इसपर हत्या के पहले के दो मामले दर्ज हैं।

    2022 में उसने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन थानाक्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी थी। उसी साल हर्ष विहार थानाक्षेत्र में भी उसने एक युवक की हत्या कर दी थी। रेडियो रिमोट यूनिट मोबाइल टावरों के लिए सिग्नल ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरण है।

    इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर कई दिनों तक जांच के बाद शनिवार को अमन को लोनी से गिरफ्तार कर लिया।