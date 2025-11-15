दिल्ली के आजादपुर बस अड्डे पर सनसनी, मोबाइल चोर ने पुलिस कांस्टेबल को मारा चाकू

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आजादपुर बस अड्डे से भाग रहे एक मोबाइल चोर को जब एक पुलिस अधिकारी ने पकड़ने की कोशिश की, तो संदिग्ध ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। पूर्वी जोन में तैनात घायल अधिकारी भजनपुरा से आदर्श नगर सादे कपड़ों में अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। घायल अधिकारी को इलाज के लिए जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि मॉडल टाउन थाने को आजादपुर बस अड्डे पर चाकू से हमले की सूचना मिली थी। पुलिस को घटनास्थल से पता चला कि पीड़ित को पीसीआर वैन के कर्मचारियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था। पीड़ित की पहचान कांस्टेबल दीपक के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया कि अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सादे कपड़ों में भजनपुरा से आदर्श नगर जाने वाली बस में सवार हुए। जब बस रिंग रोड स्थित आजादपुर बस अड्डे पर पहुंची, तो उन्होंने एक व्यक्ति को एक यात्री का मोबाइल फोन चुराते देखा। लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद कर लिया। कांस्टेबल दीपक ने चोर को भागने की कोशिश करते हुए रोका। जवाब में, चोर ने उस पर धारदार हथियार (चाकू) से हमला कर दिया और भाग गया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई और मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के चक फजलपुर गाँव के मोहम्मद अरमान नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान, उसके पास से अपराध में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि वह अपराध करते समय हमेशा अपने साथ चाकू रखता है, ताकि चोरी करते पकड़े जाने पर वह हथियार का इस्तेमाल करके भाग सके। आरोपी ने कई अन्य मामलों में भी अपनी संलिप्तता का खुलासा किया।

इस तरह उसने अपराध को अंजाम दिया जिला पुलिस उपायुक्त के अनुसार, आरोपी एक आदतन अपराधी है और मुख्य रूप से बस स्टैंड, बाजार और सार्वजनिक परिवहन जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाता है। वह व्यस्त समय में मोबाइल फोन, पर्स और निजी बैग चुराता है।