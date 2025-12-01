बीवी को इम्प्रेस करना था सर... पत्नी के प्यार में चोर बना आशिक, पुलिस ने 'गिफ्ट' में दी हथकड़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर महंगा तोहफ़ा देकर इम्प्रेस करने के लिए, आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वह इसे अच्छी कीमत पर बेचने की प्लानिंग कर रहा था, तभी गुलाबी बाग थाने की एक पुलिस टीम ने आरोपी और उसके साथी को पकड़ लिया। उनके पास से चोरी का मोबाइल फ़ोन और क्राइम में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रताप नगर के रोहित उर्फ मच्छी और अर्जुन सरीन के तौर पर हुई है। रोहित गुलाबी बाग थाने का एक्टिव क्रिमिनल है, जिस पर पहले गुलाबी बाग और सराय रोहिल्ला थाने में 22 क्रिमिनल केस दर्ज हैं।

डिप्टी कमिश्नर राजा बंथिया के मुताबिक, 30 नवंबर को गुलाबी बाग थाने को एक PCR कॉल मिली जिसमें बताया गया कि प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक स्नैचर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। लोकल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां शिकायत करने वाले रोनित कराती ने बताया कि वह अपनी साइकिल से किशन गंज की तरफ जा रहा था।

सुबह करीब 11:30 बजे, जब वह ओल्ड रोहतक रोड पर कालरा स्वीट्स के पास पहुंचा, तो मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और भाग गए। शिकायत करने वाले ने अपने दोस्त के साथ लैपटॉप से मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की और प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने अर्जुन को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया, लेकिन दूसरा आरोपी भाग गया। उसके साथी को गिरफ्तार करने और चोरी का मोबाइल फोन बरामद करने के लिए एक टीम बनाई गई।