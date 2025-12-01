Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीवी को इम्प्रेस करना था सर... पत्नी के प्यार में चोर बना आशिक, पुलिस ने 'गिफ्ट' में दी हथकड़ी

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सालगिरह पर महंगा उपहार देने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर एक मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल था।

    prefferd source google
    Hero Image

     पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर महंगा तोहफ़ा देकर इम्प्रेस करने के लिए, आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वह इसे अच्छी कीमत पर बेचने की प्लानिंग कर रहा था, तभी गुलाबी बाग थाने की एक पुलिस टीम ने आरोपी और उसके साथी को पकड़ लिया। उनके पास से चोरी का मोबाइल फ़ोन और क्राइम में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रताप नगर के रोहित उर्फ मच्छी और अर्जुन सरीन के तौर पर हुई है। रोहित गुलाबी बाग थाने का एक्टिव क्रिमिनल है, जिस पर पहले गुलाबी बाग और सराय रोहिल्ला थाने में 22 क्रिमिनल केस दर्ज हैं।

    डिप्टी कमिश्नर राजा बंथिया के मुताबिक, 30 नवंबर को गुलाबी बाग थाने को एक PCR कॉल मिली जिसमें बताया गया कि प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक स्नैचर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। लोकल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां शिकायत करने वाले रोनित कराती ने बताया कि वह अपनी साइकिल से किशन गंज की तरफ जा रहा था।

    सुबह करीब 11:30 बजे, जब वह ओल्ड रोहतक रोड पर कालरा स्वीट्स के पास पहुंचा, तो मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और भाग गए। शिकायत करने वाले ने अपने दोस्त के साथ लैपटॉप से मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की और प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने अर्जुन को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया, लेकिन दूसरा आरोपी भाग गया। उसके साथी को गिरफ्तार करने और चोरी का मोबाइल फोन बरामद करने के लिए एक टीम बनाई गई।

    उसकी जानकारी के बाद, टीम सह-आरोपी रोहित के घर पहुंची, लेकिन वह फरार था। प्रताप नगर की गली नंबर 8 में थूर उर्फ मच्छी के घर पर छापा मारा गया, लेकिन वह भी फरार मिला। मुखबिरों से मिली टिप के बाद, उसे भी उसी रात देर रात किशनगंज रेलवे लाइन के पास से पकड़ लिया गया। वह चोरी का मोबाइल फोन बेचने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि वह अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी के लिए एक महंगा तोहफा देना चाहता था।