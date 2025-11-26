भुला दी गईं 15 महिलाएं जो बनाईं भारतीय संविधान, DU के मिरांडा हाउस ने दी नई पहचान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संविधान दिवस के मौके पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों को समर्पित एक डिजिटल और इंटरैक्टिव म्यूजियम लॉन्च करके एक बड़ी पहल की। भारतीय संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली इन महिलाओं के योगदान को अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह म्यूजियम न केवल उनकी भूमिका को दिखाता है, बल्कि नई पीढ़ी को देश के संवैधानिक इतिहास से जोड़ने का एक मज़बूत जरिया भी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह इवेंट वर्चुअली हुआ, जिसमें दिल्ली समेत अलग-अलग जगहों से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और मेहमान शामिल हुए। इस पहल को दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस की डायरेक्टर, दिल्ली की पूर्व मेयर और मिरांडा हाउस की पूर्व छात्रा प्रोफेसर रजनी अब्बी ने लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म संविधान बनाने वाली महिलाओं के विज़न, संघर्षों और योगदान को बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इवेंट में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की सक्रिय भागीदारी ने इस प्रोजेक्ट के लिए उत्साह को साफ़ तौर पर दिखाया।