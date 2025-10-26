सिगरेट नहीं देने पर नाबालिग ने दो युवकों पर किया चाकू से हमला

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सिगरेट न देने पर एक नाबालिग ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों को तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल, दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

इस पूरे मामले में पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आदर्श नगर थाना पुलिस संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित का पता लगा रही है। घायलों की पहचान हरवंश और शिवम के रूप में हुई है। सिगरेट देने से इन्कार किया तो झगड़ा करने लगा पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार देर रात की है। दोनों मित्र आजादपुर क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान पास में रहने वाला नाबालिग उनके पास आया और उसने सिगरेट मांगा। जब दोनों युवकों ने सिगरेट देने से इन्कार किया तो वह झगड़ा करने लगा।

विवाद इतना बढ़ गया कि नाबालिग ने जेब से चाकू निकाला और हरवंश व शिवम पर वार कर दिया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की।

पुलिस ने दोनों पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं। उनके बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावर की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।