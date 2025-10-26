Language
    सिगरेट नहीं देने पर नाबालिग ने दो युवकों पर किया चाकू से हमला

    By Shamse Alam Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:39 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली के आदर्श नगर में एक नाबालिग ने सिगरेट न देने पर दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। हरवंश और शिवम नामक पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावर की तलाश शुरू कर दी है, जिसकी पहचान हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नाबालिग पहले भी झगड़ों में शामिल रहा है।

    दिल्ली में चाकू से हमला

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सिगरेट न देने पर एक नाबालिग ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों को तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल, दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 

    इस पूरे मामले में पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आदर्श नगर थाना पुलिस संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित का पता लगा रही है। घायलों की पहचान हरवंश और शिवम के रूप में हुई है।

    सिगरेट देने से इन्कार किया तो झगड़ा करने लगा

    पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार देर रात की है। दोनों मित्र आजादपुर क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान पास में रहने वाला नाबालिग उनके पास आया और उसने सिगरेट मांगा। जब दोनों युवकों ने सिगरेट देने से इन्कार किया तो वह झगड़ा करने लगा।

     विवाद इतना बढ़ गया कि नाबालिग ने जेब से चाकू निकाला और हरवंश व शिवम पर वार कर दिया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। 

    पुलिस ने दोनों पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं। उनके बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावर की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। 

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित नाबालिग पहले भी इलाके में झगड़ों में शामिल रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।