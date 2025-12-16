Language
    'दिल्लीवालों से माफी मांगता हूं...' राजधानी के बिगड़ते हालात पर ऐसा क्यों बोले मंत्री सिरसा?

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:17 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली के बिगड़ते हालात पर माफी मांगी है। मंत्री सिरसा ने इस मुद्दे पर आप सरकार पर तंज कसते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली ...और पढ़ें

    दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मांगी माफी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में जारी गंभीर प्रदूषण पर दिल्लीवासियों से माफी मांगी। उन्होंने कहा, “किसी भी निर्वाचित सरकार के लिए 9-10 महीनों में AQI कम करना असंभव है। मैं दिल्ली में प्रदूषण के लिए माफी मांगता हूं। हम AAP सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं और हमने हर दिन AQI कम किया है। यह प्रदूषण की बीमारी हमें आम आदमी पार्टी ने दी है और हम इसे ठीक करने का काम कर रहे हैं।”

    यह बयान दिल्ली-एनसीआर में AQI के 'अति गंभीर' स्तर (कई इलाकों में 400 से ऊपर) पर पहुंचने के बीच आया है। BJP सरकार ने PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य करने और GRAP-4 प्रतिबंध लागू करने जैसे कदम उठाए हैं, जबकि पूर्व AAP सरकार को पिछले वर्षों की उपेक्षा का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

    सिरसा ने एलान किया कि गुरुवार (18 दिसंबर) से पेट्रोल पंपों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना वाहन मालिकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही, दिल्ली के बाहर से आने वाले केवल BS-VI अनुपालन वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

    इसके अलावा, निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। ये कदम राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए हैं, जहां वर्तमान में AQI गंभीर स्तर पर बना हुआ है।