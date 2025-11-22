मेट्रो प्लेटफॉर्म पर छात्र की मौत के बाद अभिभावकों का जंतर-मंतर पर कैंडल मार्च, स्कूल पर लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म से कूदकर आत्महत्या करने वाले कोलंबस पब्लिक स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र की मौत के बाद स्वजन और अन्य अभिभावकों में गहरा आक्रोश है। लगातार दो दिन तक स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने वाले अभिभावक शनिवार शाम जंतर-मंतर पर जुटे।

लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर छात्र को न्याय दिलाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर स्कूल प्रशासन और संबंधित शिक्षिकाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्वजन का कहना है कि छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की शिकायतें पहले भी उठी थीं, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया।

कैंडल मार्च के दौरान अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से तत्काल हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रदर्शनकारी 'स्टूडेंट जस्टिस' और 'होल्ड स्कूल अकाउंटेबल' जैसी तख्तियां लेकर पहुंचे थे।

सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, डीवीआर जब्त उधर, मामले की जांच में जुटी राजा गार्डन मेट्रो पुलिस ने शनिवार को स्कूल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। देर शाम तक पुलिस टीम ने कई कक्षाओं, गलियारों और स्टाफ रूम के फुटेज की जांच की।