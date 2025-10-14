Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली मेट्रो में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, रिसीवर सहित दो गिरफ्तार; अन्य सदस्यों की तलाश

    By Mohammed Saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:50 AM (IST)

    दिल्ली मेट्रो में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो पुलिस ने एक आरोपी और रिसीवर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के छह मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान आसिफ उर्फ सलमान और सुमित के रूप में हुई है। सुमित ने इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से आईफोन-16 चोरी कर आसिफ को बेचने की बात कबूली है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यात्रियों की जेब से मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपित और उसके रिसीवर को किया गया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मेट्रो में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर यात्रियों की जेब से मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपित और उसके रिसीवर को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो पुलिस की टीम ने दबोच लिया है। उनके कब्जे से चोरी के छह मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। वहीं आरोपितों की पहचान पुरानी सीमापुरी के आसिफ उर्फ सलमान और सुमित के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेट्रो यूनिट के उपायुक्त कुशल पाल सिंह के मुताबिक, आठ सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन में मोबाइल फोन चोरी संबंधी शिकायत दर्ज हुई थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपित सुमित और चोरी के मोबाइल फोन रिसीवर आसिफ को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ।

    पूछताछ में सुमित ने बताया कि उसने लगभग 5-6 दिन पहले इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से एक एप्पल आइफोन-16 भी चुराया था और उसे आसिफ को बेच दिया था। आसिफ की निशानदेही पर उसके घर की तलाशी लेने पर पांच अन्य चोरी के मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।