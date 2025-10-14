दिल्ली मेट्रो में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, रिसीवर सहित दो गिरफ्तार; अन्य सदस्यों की तलाश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मेट्रो में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर यात्रियों की जेब से मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपित और उसके रिसीवर को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो पुलिस की टीम ने दबोच लिया है। उनके कब्जे से चोरी के छह मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। वहीं आरोपितों की पहचान पुरानी सीमापुरी के आसिफ उर्फ सलमान और सुमित के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेट्रो यूनिट के उपायुक्त कुशल पाल सिंह के मुताबिक, आठ सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन में मोबाइल फोन चोरी संबंधी शिकायत दर्ज हुई थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपित सुमित और चोरी के मोबाइल फोन रिसीवर आसिफ को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ।