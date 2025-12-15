मेसी के दिल्ली दौरे पर अरुण जेटली स्टेडियम में मल्टी-लेयर सुरक्षा के इंतजाम, ट्रैफिक पर भी रहेगा कड़ा नियंत्रण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के स्टार फुटबालर लियोन मेसी सोमवार को दिल्ली में आने वाले हैं। वह अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले प्रदर्शनी मैच में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं।

हाल ही में कोलकाता में लियोनेल मेसी के एक इवेंट के दौरान हुई अफरा-तफरी को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास मल्टी-लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, जहां अर्जेंटीना के फुटबाल आइकन एक और इवेंट में शामिल होंगे। यह इवेंट स्टेडियम में दोपहर एक बजे से चार बजे के बीच होगा।

तैनात रहेगा अतिरिक्त पुलिस बल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इवेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें भीड़ प्रबंधन, एक्सेस कंट्रोल और ट्रैफिक रेगुलेशन पर खास ध्यान दिया गया है। वेन्यू के चारों ओर कई सिक्योरिटी घेरे बनाए गए हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

इस दौरान स्टेडियम और तय जगहों पर एंट्री को सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा और बिना वैलिड पास के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारी ने बताया कि एंटी-सबोटेज जांच, फ्रिस्किंग पाइंट और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सिक्योरिटी प्लान का एक अहम हिस्सा होंगे।

इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीमें, सीनियर सुपरवाइजरी अधिकारी और इमरजेंसी रिस्पान्स यूनिट्स पूरे इवेंट के दौरान स्टैंडबाय पर रहेंगी और पब्लिक की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 150 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात ट्रैफिक के बारे में, डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस (ट्रैफिक) निशांत गुप्ता ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने लेबल वाली गाड़ियों के लिए तीन मुख्य पार्किंग एरिया की पहचान की है, जिसमें विक्रम नगर के पास पी1 भी शामिल है। बिना लेबल वाली गाड़ियों को राजघाट पावरहाउस पार्किंग लाट और माता सुंदरी लेन में पार्क करना होगा, जहां से लोग स्टेडियम तक पैदल जा सकते हैं।

ऐप-बेस्ड टैक्सी इस्तेमाल करने वालों को भी सलाह दी गई है कि वे राजघाट चौक पर उतर जाएं और बाकी रास्ता पैदल चलें। सीनियर अधिकारी ने बताया कि अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास पार्किंग सख्त मना है और वहां पार्क की गई किसी भी गाड़ी को टो कर लिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि भीड़ कम करने और इवेंट का आराम से आनंद लेने के लिए लोग जितना हो सके मेट्रो या बसों का इस्तेमाल करें। लागू हो सकता है ट्रैफिक डायवर्जन वहीं ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त के मुताबिक, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगभग 150 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अगर जरूरत पड़ी, तो दिल्ली गेट चौक और आइटीओ से ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है।