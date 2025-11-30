CPWD के पूर्व ADG एमसीटी परेवा फिर बने आर्बिट्रेशन संस्थान के अध्यक्ष, हजारों करोड़ के विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी
देश में जीडीपी के लगभग 17% के बराबर प्रोजेक्ट्स विवादों में फंसे हैं। IITARB इन मुद्दों को सुलझाने के लिए 2026 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। एमसीटी परेवा फिर से संस्थान के चेयरमैन चुने गए हैं। संस्थान इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स के बीच विवादों को सुलझाने के लिए काम कर रहा है और सरकारी प्रोजेक्ट्स पर कानूनी समाधान प्रदान करता है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। देश में GDP के लगभग 17 परसेंट के बराबर प्रोजेक्ट्स विवादों में फंसे हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल आर्बिट्रेशन (IITARB) ने इन मुद्दों को सुलझाने का लक्ष्य रखा है। 2026 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के आर्बिट्रेशन एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा।
यह जानकारी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल एमसीटी परेवा ने दी, जिन्होंने दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में लंबे समय तक काम किया। उन्हें बिना किसी सहमति के फिर से IITARB का चेयरमैन चुना गया है। उनके साथ, नीरज राजवंशी को सेक्रेटरी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी.एस. दुबे को ट्रेजरर चुना गया।
IITARB की 14वीं एनुअल जनरल मीटिंग के टर्म के लिए चुनाव राजधानी के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स-इंडिया में हुआ। चुनाव की प्रक्रिया लगभग एक महीने तक चली और एनुअल मीटिंग में बिना किसी सहमति के चुनाव के साथ खत्म हुई।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल आर्बिट्रेशन, इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट के झगड़ों को सुलझाने के लिए आर्बिट्रेशन का एक तेज और सस्ता कानूनी ढांचा देने के लिए काम कर रहा है। परेवा ने कहा कि यह हजारों करोड़ रुपये के सरकारी प्रोजेक्ट्स पर झगड़ों के लॉजिकल और कानूनी समाधान के लिए एक काबिल फोरम है।
