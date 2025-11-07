मिड-डे मील में गड़बड़ी मिलने से एक्शन में दिल्ली नगर निगम, NGO से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मिड-डे मील में अनिमियतता की शिकायतों को लेकर किचन चलाने वाले एनजीओं से जवाब मांगा गया है। एमसीडी ने कारण बताओ नोटिस में पूछा है कि खाना बनाने में स्वच्छता के उपाय क्यों नहीं अपनाए जा रहे हैं।



हाल ही में एमसीडी की शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने नरेला जोन के किचन का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान नमक से लेकर अन्य वस्तुएं एक्सपायर समय-सीमा की पाई गई थी।



एमसीडी एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नरेला जोन, शाहदरा नार्थ और सेंट्रल जोन में किचन चलाने वालों से जवाब मांगा गया है। क्योंकि नरेला जोन में शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष ने निरीक्षण किया था जबकि सेंट्रल जोन में अतिरिक्त आयुक्त और शिक्षा निदेशक ने निरीक्षण किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेंट्रल जोन में किचन चलाने को लेकर पेस्ट कंट्रोल का रिकार्ड नहीं मिला साथ ही कूड़ा निस्तारण के लिए अपनाई जा रही एसओपी भी उपयुक्त भी नहीं मिली। अधिकारियों के अनुसार सेंट्रल जोन के किचन में रसोई के गंदे होने से लेकर राशन रखने की वस्तुओं के आस-पास भी सफाई नहीं मिली थी।