GRAP उल्लंघन में एमसीडी की कार्रवाई जारी, काटे 33.95 लाख रुपये के 771 चालान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी ने GRA-चार के दौरान निर्माण प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए निर्माण स्थलों पर कार्रवाई की। पिछले एक हफ्ते में निर्माण और तोड़फोड़ प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए 33.95 लाख रुपये के चालान काटे हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रैप-चार अवधि के दौरान दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां सख्ती से प्रतिबंधित हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके मद्देनजर एमसीडी की प्रवर्तन टीमें अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जोन में नियमित निरीक्षण कर रही हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न जोन में निरीक्षण के दौरान, एमसीडी की टीमों ने 1,792 निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन किया और जहां भी उल्लंघन पाए गए, वहां 771 के चालान जारी किए गए।