    GRAP उल्लंघन में एमसीडी की कार्रवाई जारी, काटे 33.95 लाख रुपये के 771 चालान

    By Nimish Hemant Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:37 PM (IST)

    एमसीडी ने GRAP-चार के दौरान निर्माण प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए निर्माण स्थलों पर कार्रवाई की।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी ने GRA-चार के दौरान निर्माण प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए निर्माण स्थलों पर कार्रवाई की। पिछले एक हफ्ते में निर्माण और तोड़फोड़ प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए 33.95 लाख रुपये के चालान काटे हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रैप-चार अवधि के दौरान दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां सख्ती से प्रतिबंधित हैं।

    उसके मद्देनजर एमसीडी की प्रवर्तन टीमें अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जोन में नियमित निरीक्षण कर रही हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न जोन में निरीक्षण के दौरान, एमसीडी की टीमों ने 1,792 निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन किया और जहां भी उल्लंघन पाए गए, वहां 771 के चालान जारी किए गए।

    गत नवंबर माह में एमसीडी ने निर्माण प्रतिबंधों के एवज में कुल 1.5 करोड़ रुपये के 900 से ज़्यादा चालान जारी किए थे। एमसीडी ने द्वारका के सेक्टर 19बी में एक बिल्डर पर पांच लाख रुपये का चालान लगाया, साथ ही एक अन्य निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण उपायों को न अपनाने पर भी जुर्माना लगाया।