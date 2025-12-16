एमसीडी अस्पतालों में अब नहीं होगी जरूरी दवाओं की किल्लत, 1400 दवाओं की खरीद को सदन की मंजूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में जरुरी दवाओं की कमी अब नहीं होगी। करीब तीन साल से चली आ रही समस्या को देखते हुए एमसीडी सदन ने 1400 दवाओं की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए दर और एजेंसी को एमसीडी ने तय कर दिया है।

इससे अब एमसीडी तय की गई कंपनियों से दवाओं की खरीद जरुरत के अनुसार कर सकेगी। दो साल के लिए यह दर और एजेंसी तय रहेगी। जिससे एमसीडी के अस्पतालों से लेकर क्लीनिकों और डिस्पेंसरियों में दवा की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

नगर निगम के एकीकरण के बाद से समस्या दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद यह समस्या आ रही थी। क्योंकि उस समय रेट और एजेंसी दवाओं की खरीद के लिए तय नहीं हो पाई थी। इसके बाद स्थायी समिति का गठन खटाई में पढ़ गया। इसके बाद जब स्थायी समिति का जून माह में हुआ तो एमसीडी ने फिर से यह प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए पिछले दिनों स्थायी समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया था।

अब सदन से इस प्रस्ताव की मंजूरी से दवाओं की समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें टेबलेट, कैप्सूल, एंटीबायोटिक दवाएं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इंजेक्शन, आइवी तरल पदार्थ और समाधान, आंख, ईएनटी और त्वचा, पेडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, सर्जिकल चिकित्सा आपूर्ति, एक्सरे फिल्म व अन्य चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को वितरित करने के लिए एजेंसी को दो वर्ष के लिए निगम ने जिम्मेदारी सौंपी है।

हालांकि विशेष सदन की बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों पर विपक्ष ने आलोचना की है। आप पार्षद प्रवीण कुमार ने कहा कि भाजपा ने सदन में बिना चर्चा के प्रस्तावों को पारित किया है जो कि लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप नहीं है।

12 पार्षदों का हुआ शपथ ग्रहण दिल्ली नगर निगम के 12 सीटों के उप चुनाव निर्वाचित सदस्यों का शपथग्रहण निगम सदन की विशेष बैठक में हुआ। 11 सदस्यों ने हिंदी में तो एक सदस्य ने ऊर्दू में शपथ ली। इस दौरान शपथ लेने वाले पार्षदों ने अपने-अपने राजनीतिक दल के शीर्ष नेता के समर्थन में नारे लगाकर उनको धन्यवाद भी दिया।

वहीं, सदन में शपथग्रहण प्रस्ताव में बोलते हुए इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेता मुकेश गोयल ने चांदनी महल सीट से आप के हारने और आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक के प्रत्याशी के जीतने पर इसे आप का घमंड टूटने वाला करार दिया।