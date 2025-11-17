लाल किला बम कांड के बाद MCD सख्त, पार्किंग में अब गाड़ी घुसने से पहले होगी तलाशी; क्या है नियम?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला बम विस्फोट के बाद, एमसीडी ने सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कई पार्किंग नियमों में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया है। पार्किंग में प्रवेश से पहले वाहनों की जाँच की जाएगी और रात में अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए जाएँगे। एमसीडी की लाभकारी परियोजना समिति ने यह निर्णय दैनिक जागरण द्वारा पार्किंग सुरक्षा में ढिलाई पर चिंता जताए जाने के बाद लिया है।

अभी तक, पार्किंग स्थलों में प्रवेश से पहले या लंबे समय तक बिना देखरेख वाले वाहनों के लिए वाहनों की जाँच संबंधी कोई नीति नहीं थी। संशोधनों के साथ, अब ये नीतियाँ लागू होंगी। सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले पार्किंग ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और पार्किंग टेंडर रद्द किए जाएँगे।

प्रस्तावों का खुलासा करते हुए, लाभकारी परियोजना समिति के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कहा कि लाल किला घटना के बाद, पार्किंग स्थलों में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कई विचार सामने आए हैं। लाल किला घटना के बाद, हमने आदेश दिया है कि सभी बहुमंजिला इमारतों और प्रवेश द्वारों वाले पार्किंग स्थलों पर गहन जाँच के बाद ही वाहनों का प्रवेश और निकास किया जाए।

इसके अलावा, वरिष्ठ समिति सदस्य योगेश वर्मा ने समिति की बैठक में कई प्रस्ताव रखे, जिन्हें हमने पारित कर दिया। इनमें यह भी शामिल था कि पार्किंग स्थलों में लावारिस पाए गए वाहनों को पुलिस को सूचित करके हटाया जाए।

प्रमोद गुप्ता ने बताया कि हमने पार्किंग स्थलों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पर्ची या टोकन के माध्यम से वाहनों के प्रवेश और निकास को अनिवार्य कर दिया है। जन सुरक्षा के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है।

इसके अलावा, हमने प्रत्येक पार्किंग स्थल पर 24 घंटे प्रशिक्षित और सत्यापित सुरक्षा गार्डों की तैनाती अनिवार्य कर दी है। गुप्ता ने बताया कि रात में अतिरिक्त गार्ड तैनात किए जाएँगे। सभी गार्डों को पहचान पत्र और हैंडहेल्ड वायरलेस डिवाइस प्रदान किए जाएँगे। पूरे परिसर में उच्च-शक्ति वाली एलईडी लाइटें लगाई जाएँगी।

पार्किंग स्थल में किसी भी अंधे स्थान पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। पुलिस सत्यापन के बिना किसी भी कर्मचारी को तैनात नहीं किया जाना चाहिए। पार्किंग स्थलों में प्रमुख स्थानों पर महिला सुरक्षा और पैनिक बटन प्रदर्शित किए जाने चाहिए। प्रत्येक पार्किंग स्थल का मासिक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले पार्किंग संचालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और यहाँ तक कि उनके टेंडर भी रद्द किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि लाल किले की घटना के बाद, दैनिक जागरण ने पार्किंग स्थलों में सुरक्षा मानकों का पालन न करने और निगम के पार्किंग टेंडर में सुरक्षा मानकों का प्रावधान न होने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद, निगम ने अपनी नीति में संशोधन किया है।

परित्यक्त वाहन क्या है? योगेश वर्मा के अनुसार, एक सप्ताह से अधिक समय से पार्क किया गया वाहन, जिसका मालिक अज्ञात है, उसे परित्यक्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, हम पार्किंग ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य कर रहे हैं कि वह तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दे।