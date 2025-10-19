दीपावली पर भी हड़ताल पर रहेंगे एमसीडी के डीबीसी कर्मचारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली पर भी एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान कर्मचारी धरना स्थल पर निगम मुख्यालय के बाहर ही दीपक जलाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। ऐसे में इस बार वह जब तक हड़ताल पर रहेंगे तब तक की उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है।

चूंकि वह 29 सितंबर से हड़ताल पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही एमसीडी के जन प्रतिनिधियों से मुलाकात भी हुई है। वहीं, इन कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए सदन में महापौर ने कमेटी तक बनाई है लेकिन फिर भी अभी तक समाधान तक बात नहीं पहुंची है।



एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष देवानंद शर्मा ने कहा कि निगम सदन के बाद कभी भी हमसे कोई बात नहीं की गई। साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भ्रमित अधिकारियों द्वारा ही किया जा रहा है। हमारा डाटा भी गलत भेजा रहा है। उन्होंने कहा हमारी मांगे पूरी करने के लिए जरुरी फंड को लेकर भी भ्रमित किया जा रहा है। जबकि कर्मचारियों को समान वेतन देने के लिए मात्र 40 करोड़ रुपये सालाना चाहिए। क्योंकि किसी कर्मचारी को 12000 तो किसी को 20000 का वेतन मिल रहा है।