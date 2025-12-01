MCD Elections: युवाओं की कम भागीदारी के बीच बुजुर्गों ने दिखाया जोश, साफ-सफाई और पानी सुधार के लिए किया वोट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में इस बार युवाओं की तुलना में बुजुर्ग मतदाताओं की भागीदारी अधिक देखने को मिली। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बड़ी संख्या में युवा मतदान केंद्रों से नदारद दिखे, जबकि वरिष्ठ नागरिक सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार दोपहर तक मतदान प्रतिशत उम्मीद से कम दर्ज हुआ, जिसका मुख्य कारण युवा वर्ग की कम मौजूदगी रही। पांडव नगर और नारायणा के बुजुर्गों ने कहा कि शहर की मूलभूत सुविधाओं, खासकर सफाई, पानी और सड़क व पानी की समस्याओं को देखते हुए उनका वोट देना जरूरी है। वहीं युवाओं की कम भागीदारी को लेकर चुनाव अधिकारियों व स्थानीय लोगों ने चिंता भी जताई।

बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था जैसे व्हीलचेयर, मेडिकल सहायता और प्राथमिकता कतारों की सुविधा कई मतदान केंद्रों पर बेहतरीन तरीके से लागू की गई। इससे वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में काफी सहूलियत मिली और वे बिना किसी असुविधा के मतदान कर सके। कुछ वार्डों में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से अधिक मतदान कर सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया।