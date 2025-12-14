MCD सदन की बैठक में नवनिर्वाचित पार्षद लेंगे शपथ, उप-चुनाव में जीतकर आए हैं सदस्य
दिल्ली नगर निगम (MCD) के सदन की बैठक में नवनिर्वाचित पार्षद शपथ लेंगे। उप-चुनाव में जीतकर आए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस दौरान सदन की कार्यवा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के 12 सीटों पर हुए उप चुनाव के बाद सोमवार को सदन की विशेष बैठक होगी। इसमें नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। दोपहर दो बजे निगम मुख्यालय में होने वाली सदन की बैठक में महापौर राजा इकबाल सिंह शपथ दिलाएंगे। 12 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान हुआ था और तीन दिसंबर को नतीजे आए थे।
12 सीटों में से सात सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने विजय हासिल की थी। जबकि आप ने तीन और एक सीट कांग्रेस ने जीती थी। वहीं, एक पर निर्दलीय पार्षद ने जीत दर्ज की थी। इस जीत से सदन में भाजपा के पार्षदों की संख्या 1 तो वहीं आप के पार्षदों की संख्या 102 और नौ संख्या कांग्रेस के पार्षदों की हो गई है। 15 पार्षद इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।