MCD उपचुनाव: 12 वार्डों के नतीजे घोषित होंगे आज, 51 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी उप चुनाव के नतीजे बुधवार को आएंगे। रिक्त 12 वार्डों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना के लिए दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 मतगणना केंद्र निर्धारित किए हैं। जहां, 51 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय होगा।

पूर्व में इन 12 सीटों में से नौ सीटों पर भाजपा तथा तीन सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। परिणाम तय करेगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। वैसे, दिल्ली के साथ ही एमसीडी में सत्तारूढ़ भाजपा ने जीत के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगाया था।

उसमें, विधायक बनने से रिक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वार्ड शालीमार बाग भी है।दोपहर दो बजे तक अधिकतर वार्डों के चुनाव परिणाम आने की संभावना है। चांदनी महल वार्ड में जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, उसका चुनाव परिणाम शाम तक आने की संभावना है।