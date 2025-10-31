Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MCD By-Election Election: संगम विहार-दक्षिणपुरी में BJP vs AAP, प्रवेश वर्मा ने जनसंवाद में किए ये बड़े वादे

    By Rais Rais Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:04 PM (IST)

    दिल्ली नगर निगम (MCD) के उपचुनाव में संगम विहार-दक्षिणपुरी वार्ड में भाजपा और आप के बीच कड़ी टक्कर है। प्रवेश वर्मा ने भाजपा सरकार द्वारा जनकल्याण के कार्यों का दावा किया है, जबकि आप ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मतदाताओं का फैसला जल्द ही सामने आएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    MCD उप-चुनाव की घोषणा के बाद जीत की तैयारियों में जुटी पार्टियां।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव की घोषणा होते ही भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी जीत के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। दक्षिणी दिल्ली जिले की देवली विधानसभा में आने वाली दो सीटों 163-संगम विहार-ए वार्ड व 164-दक्षिणपुरी वार्ड में आगामी 30 नवंबर को मतदान होने हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों ही वार्ड की जिम्मेदारी मंत्री प्रवेश सिंह को दी गई है। संगम विहार-ए वार्ड में बृहस्पतिवार को आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार प्राथमिकता से जन समस्याओं का निराकरण करवा रही है।जन

    दरअसल, संगम विहार-ए वार्ड के पार्षद चंदन कुमार चौधरी के संगम विहार से और दक्षिणपुरी वार्ड के पार्षद प्रेम चौहान के देवली विधानसभा से विधायक बनने के बाद ये दोनों सीटें खाली थीं। भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष व एमडीएमसी सदस्य दिनेश प्रताप सिंह को संगम विहार-ए वार्ड और पूर्व महापौर जय प्रकाश को दक्षिणपुरी वार्ड का संयोजक नियुक्त किया है।

    भाजपा ही करेगी पानी की समस्या ता समाधान

    जन संवाद में प्रवेश वर्मा ने कहा कि क्षेत्र की पानी और सीवर की समस्या का स्थायी समाधान भाजपा सरकार ही करेगी। हर घर को पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन जोड़ा जाएगा। क्षेत्र के पानी के कोटे के अनुसार पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, दक्षिण दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि पिछले चार बार से इस क्षेत्र से आप का विधायक जीतता आया है।

    गंभीर होती समस्याओं पर आप सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब दिल्ली की भाजपा सरकार ने इलाके के विकास का बीड़ा उठाया है। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, दक्षिण जिला भाजपा अध्यक्ष माया बिष्ट, विधायक चंदन कुमार चौधरी आदि रहे।

    प्रवेश वर्मा को दिखाए काले झंडे

    जल मंत्री प्रवेश वर्मा को काले झंडे दिखाने जा रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काफी पहले ही हिरासत में ले लिया। आप की तरफ जो प्रदर्शन हुआ वह आप के विधायक प्रेम चौहान के नेतृत्व में हुआ। चौहान ने कहा कि क्षेत्र में पानी की किल्लत है, लेकिन जल मंत्री प्रवेश वर्मा इसका समाधान नहीं करवा रहे हैं।

    देवली विधानसभा क्षेत्र की जनता की शिकायतें हैं कि यहां पहले सरकारी पानी के 20 टैंकर आते थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। भाजपा के विधायक के क्षेत्र में लगा दिया गया। इस क्षेत्र की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। पहले जो 70 टैंकर उपलब्ध होते थे, उनकी संख्या भी घटा दी गई है।

    वहीं, देवली विधानसभा के लिए आवंटित 31 करोड़ रुपए के फंड को भी भाजपा सरकार ने वापस ले लिया है, जिससे सड़कें और अन्य विकास कार्य रुक गए हैं।