Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग; कई झोपड़िया जलकर खाक, बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:35 AM (IST)

    दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रिठाला मेट्रो के पास एलपीजी सिलेंडर फटने ले भीषण आग। फोटो-एक्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे झोपड़पट्टी में अचानक भीषण आग भड़क उठी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को सूचना मिलते ही 15 दमकल गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। जो आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कई एलपीजी सिलेंडरों के फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरा इलाका धुएं के गुबार में डूब गया।

    दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख

    जानकारी के मुताबिक, दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं, जबकि स्थानीय लोग अपना सामान बचाने के लिए भागदौड़ करते नजर आए। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और आग के आगे फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त दमकल गाड़ियां अलर्ट पर रखी गई हैं।

    DFS अधिकारी ने बताया कि हमारी टीमें पूरी ताकत से लगी हुई हैं। पुलिस की मदद से भीड़ को दूर रखा जा रहा है, ताकि बचाव कार्य सुचारु रूप से चल सके।

     