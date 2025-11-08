दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग; कई झोपड़िया जलकर खाक, बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे झोपड़पट्टी में अचानक भीषण आग भड़क उठी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को सूचना मिलते ही 15 दमकल गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। जो आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रहीं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कई एलपीजी सिलेंडरों के फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरा इलाका धुएं के गुबार में डूब गया।

#WATCH | Delhi | Massive fire breaks out at a slum area in Rithala. Fire tenders are present on the spot, and efforts to douse the fire are underway. pic.twitter.com/FrImfxUFBR — ANI (@ANI) November 7, 2025

दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख

जानकारी के मुताबिक, दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं, जबकि स्थानीय लोग अपना सामान बचाने के लिए भागदौड़ करते नजर आए। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और आग के आगे फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त दमकल गाड़ियां अलर्ट पर रखी गई हैं।

DFS अधिकारी ने बताया कि हमारी टीमें पूरी ताकत से लगी हुई हैं। पुलिस की मदद से भीड़ को दूर रखा जा रहा है, ताकि बचाव कार्य सुचारु रूप से चल सके।