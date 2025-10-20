Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीवाली की शाम दिल्ली में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, 16 दमकल गाड़ियों ने दहकती लपटों पर पाया काबू

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:46 PM (IST)

    दीवाली की शाम दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 16 गाड़ियां मौके पर भेजीं और आग पर काबू पाया। अच्छी खबर यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरुग्राम के राठीवास गांव स्थित एक गोदाम में अचानक ही आग लग गई। वीडियो ग्रैब

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के बाहरी-उत्तरी हिस्से में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में दीपावली यानी सोमवार को दो कारखानों में आग लग गई। हालांकि, इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर 16 दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 4:25 बजे एक जूता बनाने वाले कारखाने में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद इसके बगल वाले एक अन्य कारखाने में भी आग लगने की खबर आई। अधिकारी ने कहा, "हमने 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा और शाम 7:15 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। राहत कार्य जारी है।"

    वहीं, गुरुग्राम के राठीवास गांव स्थित एक गोदाम में अचानक ही आग लग गई। देखते ही देखते यह आग तेजी से लपटें बढ़ाते हुए वहां रखी चीजों को अपनी आगोश में लेती चली गई। खबर लिखे जाने तक इसमें किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली थी। साथ ही, इसमें कितने रुपये का सामान जलकर खाक हुआ है। यह भी पता नहीं चल सका है।

    यह भी पढ़ें- दीवाली पर दिल्ली का AQI 400 के पार: द्वारका और वजीरपुर सबसे प्रदूषित, 38 में से 34 निगरानी स्टेशन 'रेड जोन' में

     