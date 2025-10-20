दीवाली की शाम दिल्ली में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, 16 दमकल गाड़ियों ने दहकती लपटों पर पाया काबू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के बाहरी-उत्तरी हिस्से में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में दीपावली यानी सोमवार को दो कारखानों में आग लग गई। हालांकि, इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर 16 दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया।

इस संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 4:25 बजे एक जूता बनाने वाले कारखाने में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद इसके बगल वाले एक अन्य कारखाने में भी आग लगने की खबर आई। अधिकारी ने कहा, "हमने 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा और शाम 7:15 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। राहत कार्य जारी है।"