    दिल्ली के टिकरी कलां गोदाम में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का किया प्रयास

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:33 AM (IST)

    दिल्ली के टिकरी कलां इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    दिल्ली के टिकरी कलां गोदाम में भीषण आग। फोटो-एक्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के टिकरी कलां इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में गुरुवार देर रात एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। जहां आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया।

    आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार दिखाई दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    अग्निशमन विभाग को सूचना मिलते ही मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। दमकल विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने का प्रयास किया।

    फिलहाल, आग लगने की प्रारंभिक वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा, गोदाम में आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका भी अंदाजा नहीं लग पाया है।

