दिल्ली के टिकरी कलां गोदाम में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का किया प्रयास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के टिकरी कलां इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में गुरुवार देर रात एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। जहां आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया।

आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार दिखाई दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

अग्निशमन विभाग को सूचना मिलते ही मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। दमकल विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने का प्रयास किया।

#WATCH | Delhi: Massive fire broke out at a warehouse in the Tikri Kalan area. Fire tenders are at the spot, and efforts are underway to douse the fire. pic.twitter.com/rWfCEljtfA — ANI (@ANI) November 6, 2025

फिलहाल, आग लगने की प्रारंभिक वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा, गोदाम में आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका भी अंदाजा नहीं लग पाया है।