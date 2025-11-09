दिल्ली के नरेला इलाके में केबल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुएं का गुबार

दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक केबल फैक्ट्री में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां और हाइड्रोलिक मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

केबल फैक्ट्री से उठता धुआं। फोटो- जागरण