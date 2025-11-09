Language
    दिल्ली के नरेला इलाके में केबल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुएं का गुबार

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक केबल फैक्ट्री में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां और हाइड्रोलिक मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

     केबल फैक्ट्री से उठता धुआं। फोटो- जागरण

    धर्मेंद्र यादवा, बाहरी दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र के जी-ब्लॉक स्थित केबल फैक्ट्री में रविवार सुबह साढ़े 10 बजे आग लग गई। आग फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर लगी। बहुमंजिला इमारत में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोलिक मशीन के अलावा दमकल की 10 गाडियां आग बुझाने में लगाई गई हैं।

    अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं, आग किस वजह से लगी अब तक इसका पता नहीं चल सका है। सूचना पर आनन-फानन में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। 