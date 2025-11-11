क्या ब्लास्ट के बाद बंद रहेंगे बाजार? चांदनी चौक और सदर बाजार व्यापारियों ने कर दिया क्लियर

जागरण संवादाता, नई दिल्ली। लाल किला के पास हुए धमाके के बाद से व्यापारी समुदाय ने दुख तो व्यक्त किया है लेकिन बाजार बंद के आह्वान को अफवाह बताया है। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि बाजार फिलहाल खुले रहेंगे। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के महामंत्री श्रीभगवान बंसल का कहना है कि बाजार खुले रहेंगे।

अभी सरकार की ओर से उन्हें कोई निर्देश नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार बंद करने का संदेश प्रसारित किया जा रहा है लेकिन कोई निर्णय व्यापारियों ने नहीं लिया है। दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने कहा कि दिल्ली व्यापार महासंघ किसी बंद का समर्थन नहीं करता है।