क्या ब्लास्ट के बाद बंद रहेंगे बाजार? चांदनी चौक और सदर बाजार व्यापारियों ने कर दिया क्लियर
लाल किले के पास धमाके के बाद, सदर बाजार और चांदनी चौक के व्यापारियों ने बाजार बंद की अफवाहों का खंडन किया है। व्यापारिक संगठनों ने स्पष्ट किया है कि बाजार खुले रहेंगे और कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन और दिल्ली व्यापार महासंघ ने भी बंद का समर्थन नहीं किया है।
जागरण संवादाता, नई दिल्ली। लाल किला के पास हुए धमाके के बाद से व्यापारी समुदाय ने दुख तो व्यक्त किया है लेकिन बाजार बंद के आह्वान को अफवाह बताया है। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि बाजार फिलहाल खुले रहेंगे। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के महामंत्री श्रीभगवान बंसल का कहना है कि बाजार खुले रहेंगे।
अभी सरकार की ओर से उन्हें कोई निर्देश नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार बंद करने का संदेश प्रसारित किया जा रहा है लेकिन कोई निर्णय व्यापारियों ने नहीं लिया है। दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने कहा कि दिल्ली व्यापार महासंघ किसी बंद का समर्थन नहीं करता है।
इस विषय पर एक दो दिन छोड़कर मीटिंग में सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। फेडरेशन आफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव का कहना है कि यह घटना निंदनीय है। सदर बाजार खुला रहेगा। हमारा बंद का कोई आह्वान नहीं है। अगर, सरकार की तरफ से कोई निर्देश आता है तो उसका पालन किया जाएगा।
