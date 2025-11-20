पूर्वी दिल्ली के मौजपुर गांव में रिटायर्ड रेलवे कर्मी के मकान पर कब्जा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद थाना पुलिस ने मौजपुर गांव में एक बुजुर्ग के मकान पर कब्जा करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश की पहचान प्रवेश शर्मा के रूप में हुई है। बदमाश ने दावा किया था कि उसके पास मौजूद दस्तावेज असली हैं, लेकिन पुलिस ने जब उनकी एफएसएल से जांच कराई तो वे फर्जी निकले। हस्ताक्षर भी जाली थे। पुलिस ने बदमाश को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट ने उसे दो दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस उसके भाई योगेश शर्मा और भतीजे आशु शर्मा की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि मौजपुर गांव निवासी रमेश चंद सूरी ने पुलिस में शिकायत दी थी कि जाफराबाद थाने से घोषित बदमाश प्रवेश शर्मा ने अपने भाई और भतीजे के साथ मिलकर उसके 75 गज के मकान पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित के पिता रेलवे से सेवानिवृत्त हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

जाफराबाद थाने के एसआई हेमंत कुमार गौतम को जांच सौंपी गई है। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ सबूत जुटाए हैं। बिजली का मीटर हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने अपराधी द्वारा प्रस्तुत किए गए उन दस्तावेज़ों का सत्यापन विभिन्न विभागों और एफएसएल से करवाया, जिनमें उसने मकान अपना होने का दावा किया था। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने 17 नवंबर की रात मौजपुर गाँव में घोषित अपराधी को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह गाँव के चौक पर शराब पी रहा था।