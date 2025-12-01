Language
    मानसरोवर पार्क अंडरपास में चलेंगे सिर्फ दो पहिया वाहन, MLA ने लगवाई ग्रिल; जाम से मिली मुक्ति

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:15 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क में पीडब्ल्यूडी का अंडरपास अब सिर्फ दोपहिया वाहनों के लिए होगा। संकरा होने और ई-रिक्शा के कारण यहाँ अक्सर जाम लगता था। स्थानीय विधायक ने लोगों की शिकायत पर यह फैसला लिया, जिससे अब ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अंडरपास मानसरोवर पार्क से मेट्रो स्टेशन तक जाता है।

    मानसरोवर पार्क अंडर पास में चलते दोपहिया वाहन। जागरण


    जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) का अंडरपास अब सिर्फ़ टू-व्हीलर ही इस्तेमाल कर पाएंगे। मानसरोवर पार्क इलाके में रेलवे लाइन पार करने के लिए करीब सात साल पहले बना यह अंडरपास संकरा है और इसका इस्तेमाल ई-रिक्शा करते हैं, जिससे अंडरपास और उसके आसपास अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। लोगों की शिकायतों के बाद, लोकल MLA ने अंडरपास को खास तौर पर टू-व्हीलर के लिए बनवा दिया, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिली।

    अंडरपास मानसरोवर पार्क से शुरू होकर मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के पास खत्म होता है। अंडरपास बड़ा नहीं है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। दोनों तरफ से गाड़ियां अंदर आती हैं। अक्सर, दो ई-रिक्शा एक साथ अंडरपास से नहीं निकल पाते थे, और अंदर फंस जाते थे। इससे ड्राइवरों के लिए काफी ट्रैफिक जाम हो जाता था। यहां के लोग सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, स्कूल की छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक जाम सबसे ज़्यादा होता है।

    यहां के लोग मांग कर रहे थे कि ई-रिक्शा और ऑटो-रिक्शा को अंडरपास का इस्तेमाल करने से बैन किया जाए। मोतीराम रोड RWA के प्रेसिडेंट कपिल सोनी ने कहा कि लोग ट्रैफिक जाम से परेशान थे। अंडरपास का इस्तेमाल करने का मतलब था जाम में फंसना। अंडरपास से रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। MLA ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से दोनों एंट्रेंस पर लोहे के पाइप लगवाए ताकि टू-व्हीलर के अलावा दूसरी गाड़ियां अंडरपास में न जा सकें।

    लोगों की परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। टू-व्हीलर को अंडरपास में चलने दिया जाएगा।
    -जितेंद्र महाजन, MLA, रोहतास नगर।