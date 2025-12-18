Language
    Delhi News: मंडोली जेल में कैदी ने फांसी लगाकर दी जान, संतोष कमल ने गमछे से लगाई फांसी

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के मंडोली जेल में संतोष कमल नामक एक कैदी ने शौचालय में गमछे से लटककर आत्महत्या कर ली। वह हत्या के प्रयास के मामले में चार साल से जेल में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मंडोली जेल में मंगलवार रात को एक कैदी ने गमछे से शौचालय में लटककर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान संतोष कमल के रूप में हुई है।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा। वह हत्या के प्रयास के केस में जेल में बंद था।

    पुलिस ने बताया कि संतोष चार साल से मंडोली की जेल संख्या 13 में बंद था। बुधवार जेल प्रशासन ने फोन करके संतोष कमल के मौत की सूचना स्वजन को दी।

    परिवार ने कहा कि 18 दिसंबर को संतोष के मुकदमे को लेकर अदालत में सुनवाई थी। उसकी मौत से परिवार सकते में है।

