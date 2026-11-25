जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के मंडावली स्थित साकेत ब्लॉक में जाम नालियां स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। नालियों का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर गलियों और घरों के सामने जमा हो रहा है। इसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। स्कूली बच्चों को भी इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है।



स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने और मुख्य नाले से पानी की निकासी बाधित होने के कारण लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

स्थानीय निवासी का क्या कहना है? स्थानीय निवासी गुलाब चौधरी ने बताया कि नालियों में गाद और कचरा जमा होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। वहीं, मुख्य नाले से उचित जुड़ाव नहीं होने के चलते गंदा पानी वापस गलियों में भर जाता है। लंबे समय से जमा गंदे पानी के कारण इलाके में दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों के पनपने का खतरा भी बना हुआ है।



लक्ष्मी चौधरी ने बताया कि गलियों में गंदा पानी जमा होने से महिलाओं और बच्चों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं, रतवती देवी का कहना है कि घरों के सामने पानी जमा रहने से रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद नालियों की सफाई नहीं कराई गई।