डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की बात करे, तो यह 228 पर आ गया है। राहत की बात यह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली का एक्यूआई 300 से नीचे है, जिसे राहत के रूप में देखा जा रहा है।

बच्चे, बुजुर्ग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह वातावरण अनुकूल बना हुआ है, जहां एक्यूआई का आंकड़ा 300 के नीचे है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसका ग्राफ और नीचे गिर सकता है।

प्रशासन की ओर से किए जा रहे कई प्रयास उधर, सरकार की ओर से दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि इन प्रयासों के सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। यह उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली का एक्यूआई इस स्तर पर आ चुका है।