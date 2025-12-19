Language
    एयरलाइंस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर करता था ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Ranu Pathak Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    शाहदरा जिला साइबर थाना पुलिस ने एयरलाइंस कंपनियों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले रोहित मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से ...और पढ़ें

    नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर ठग गाजियाबाद निवासी रोहित मिश्रा को गिरफ्तार किया।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिला साइबर थाना पुलिस ने एयरलाइंस कंपनियों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर ठग गाजियाबाद निवासी रोहित मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल, एक बैंक खाते की पासबुक, एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया व विस्तारा के नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए हैं।

    आरोपित ने अपने वाट्सएप डीपी पर एयर विस्तारा का लोगो लगाया हुआ था। पकड़े गए ठग पर पहले से दिल्ली में ठगी के दो केस दर्ज हैं। रोहित अब तक 10 से अधिक लोगों से 20 लाख रुपये से अधिक ठग चुका है।

    जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि पीड़िता रितु सिंह ने साइबर थाने में साढ़े तीन लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दी थी। पीड़िता ने बताया कि उसके पास अज्ञात नंबर से एयरलाइंस कंपनी का मैसेज व ई-मेल आया था, जिसमें ये आश्वासन दिया गया था कि नौकरी लगवा दी जाएगी।

    इसके बाद वह ठगों के झांसे में आ गई और जिस नंबर से मैसेज आया था वह उस नंबर पर बातें करने लगी। आरोप है कि नौकरी के पंजीकरण समेत कई शुल्क के नाम पर ठगों ने उससे साढ़े तीन लाख रुपये ठग लिए। बाद में नौकरी का एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी उसे दे दिया। पीड़िता ने जब उस पत्र की सत्यता की जांच की तो वह फर्जी निकला।

    पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर एसआइ अनुज भट्ट, हेड कांस्टेबल धनेश, विकास व कांस्टेबल प्रभु दयाल की एक टीम बनाई गई। टीम ने उन बैंक खातों की पड़ताल की, जिसमें रकम ट्रांसफर की गई थी। एक बैंक खाते का एक मोबाइल नंबर से लिंक मिला। टेक्निकल सर्विलांस के जरिये पुलिस उस नंबर का इस्तेमाल कर रहे रोहित मिश्रा तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया।